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Кримський міст знову перекриють для руху автотранспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У тимчасово окупованому Криму знову перекриють Кримський міст для руху автотранспорту 31 січня. Про це заявив віцепрем'єр російського уряду марат хуснуллін у Телеграм, повідомляє УНН.

Кримський міст знову перекриють для руху автотранспорту

Деталі

За його словами, на Кримському мосту завершено насування третього прольоту ліворуч автомобільної частини. Два прольоти лівої сторони автодорожньої частини мосту вже у своєму проектному стані.

хуснуллін повідомив, що фінальний етап робіт полягатиме у влаштуванні деформаційних швів, а також дренажу для відведення води. Потім дорожники укладуть два шари асфальтобетону, відновлять інженерні системи, освітлення та бар'єрну огорожу, додав він.

Цитата

"Насування останнього, четвертого прольоту запланована на 31 січня. Ще кілька днів знадобиться, щоб опустити проліт у проектний стан. На цьому основну частину відновлювальних робіт буде завершено", - йдеться в повідомленні хуснулліна.

Контекст

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух. Цей інцидент погіршив логістику окупантів.

Тоді російський уряд заявив, що планує відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.

5 грудня 2022 року російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху.

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