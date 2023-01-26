Кримський міст знову перекриють для руху автотранспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У тимчасово окупованому Криму знову перекриють Кримський міст для руху автотранспорту 31 січня. Про це заявив віцепрем'єр російського уряду марат хуснуллін у Телеграм, повідомляє УНН.
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За його словами, на Кримському мосту завершено насування третього прольоту ліворуч автомобільної частини. Два прольоти лівої сторони автодорожньої частини мосту вже у своєму проектному стані.
хуснуллін повідомив, що фінальний етап робіт полягатиме у влаштуванні деформаційних швів, а також дренажу для відведення води. Потім дорожники укладуть два шари асфальтобетону, відновлять інженерні системи, освітлення та бар'єрну огорожу, додав він.
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"Насування останнього, четвертого прольоту запланована на 31 січня. Ще кілька днів знадобиться, щоб опустити проліт у проектний стан. На цьому основну частину відновлювальних робіт буде завершено", - йдеться в повідомленні хуснулліна.
Контекст
8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух. Цей інцидент погіршив логістику окупантів.
Тоді російський уряд заявив, що планує відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.
5 грудня 2022 року російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху.