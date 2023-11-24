Крымский мост обречен - глава СБУ

Крымский мост обречен. Дальше будет много сюрпризов. Об этом заявил председатель СБУ Василий Малюк в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы", передает УНН.

Детали

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как Служба взрывала мост, в частности, с помощью морских дронов "Sea Baby".

"Мы разрушили миф о непобедимости рашки. Это страна-фейк. Мост обречен. Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту", - отметил Малюк.

Россияне рассказывали всему миру, что их мост, на охрану которого потратили 1 млрд долл. является самым защищенным сооружением в мире. Но морские дроны СБУ доказали обратное.

Успешные атаки СБУ на Крымский мост перерезали эту логистическую артерию россиян. Сейчас оккупанты вынуждены доставлять оружие для своих войск паромами.

"Мы фактически перевернули философию военно-морских операций", - сказал Василий Малюк. Он добавил, что созданный СБУ "Sea Baby" - не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня очень активно используют для защиты Украины.

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