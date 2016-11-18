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15 марта, 19:03 • 109807 просмотра

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Уголовное производство открыли по факту невыплаты зарплаты работникам "Запорожьеоблэнерго"

Уголовное производство открыли по факту невыплаты зарплаты работникам "Запорожьеоблэнерго"

Киев • УНН

 • 8236 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Запорожской области прокуратура открыла уголовное производство по факту невыплаты работникам ОАО "Запорожьеоблэнерго" заработной платы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

По факту нарушения конституционных прав работников предприятия на своевременное получение вознаграждения за труд, а именно невыплату заработной платы трудовому коллективу ОАО "Запорожьеоблэнерго", 15 ноября прокуратурой области внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 175 УК Украины.

Соответствующие материалы уголовного производства направлены для проведения досудебного расследования в СУ ГУ НП в Запорожской области. Досудебное расследование находится на контроле прокурора области.

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