Уголовное производство открыли по факту невыплаты зарплаты работникам "Запорожьеоблэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Запорожской области прокуратура открыла уголовное производство по факту невыплаты работникам ОАО "Запорожьеоблэнерго" заработной платы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
По факту нарушения конституционных прав работников предприятия на своевременное получение вознаграждения за труд, а именно невыплату заработной платы трудовому коллективу ОАО "Запорожьеоблэнерго", 15 ноября прокуратурой области внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 175 УК Украины.
Соответствующие материалы уголовного производства направлены для проведения досудебного расследования в СУ ГУ НП в Запорожской области. Досудебное расследование находится на контроле прокурора области.