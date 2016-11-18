Кримінальне провадження відкрили за фактом невиплати зарплати працівникам “Запоріжжяобленерго”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Запоріжжі прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати працівникам ВАТ “Запоріжжяобленерго” заробітної плати. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
За фактом порушення конституційних прав працівників підприємства на своєчасне одержання винагороди за працю, а саме невиплати заробітної плати трудовому колективу ВАТ “Запоріжжяобленерго”, 15 листопада прокуратурою області внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 175 КК України.
Відповідні матеріали кримінального провадження скеровано для проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП у Запорізькій області. Досудове розслідування перебуває на контролі прокурора області.