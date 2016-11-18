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Кримінальне провадження відкрили за фактом невиплати зарплати працівникам “Запоріжжяобленерго”

Кримінальне провадження відкрили за фактом невиплати зарплати працівникам “Запоріжжяобленерго”

Київ • УНН

 • 8236 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Запоріжжі прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати працівникам ВАТ “Запоріжжяобленерго” заробітної плати. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

За фактом порушення конституційних прав працівників підприємства на своєчасне одержання винагороди за працю, а саме невиплати заробітної плати трудовому колективу ВАТ “Запоріжжяобленерго”, 15 листопада прокуратурою області внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідні матеріали кримінального провадження скеровано для проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП у Запорізькій області. Досудове розслідування перебуває на контролі прокурора області.

Українські Національні Новини

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