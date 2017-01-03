Уголовное производство открыли по факту ДТП на Закарпатье

Установлено, что около полуночи 1 января правоохранители получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в селе Добрянске. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа выяснила, что авария произошла в результате столкновения автомобилей "Audi-А4" и "Mazda".

Так, 21-летний водитель "Audi" двигался в направлении села Ольховке, когда на встречную полосу выехала "Mazda". В результате столкновения 29-летний водитель "Maзды" и его 26-летний пассажир получили многочисленные травмы и госпитализированы в Тячевскую районную больницу. Водитель "Aуди" после оказания первой медицинской помощи не госпитализировался.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Наказывается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Обстоятельства ДТП выясняются.