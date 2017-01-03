Кримінальне провадження відкрили за фактом ДТП на Закарпатті

Встановлено, що близько опівночі 1 січня правоохоронці отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в селі Добрянське. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група з’ясувала, що аварія сталася внаслідок зіткнення автомобілів “Audi—А4” та “Mazda”.

Так, 21-річний водій “Audi” рухався в напрямку села Вільхівці, коли на зустрічну смугу виїхала “Mazda”. Внаслідок зіткнення 29-річний водій “Maзди” та його 26-літній пасажир отримали численні травми та госпіталізовані до Тячівської районної лікарні. Водій “Aуді” після надання першої медичної допомоги не госпіталізувався.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Обставини автопригоди наразі з’ясовуються.