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Крымчанина Приходько в российском СИЗО посетил украинский консул

Киев • УНН

 • 17046 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Проукраинского активиста из оккупированного Россией Крыма Олега Приходько, который сейчас находится в следственном изоляторе № 1 в российском городе Ростов-на Дону, посетил консул Украины Тарас Малышевский, передает УНН со ссылкой на сообщение общественного объединения "Крымская солидарность".

Крымчанина Приходько в российском СИЗО посетил украинский консул

Детали

28 мая Тарас Малышевский посетил украинского активиста Олега Приходько.

Как отмечают в "Крымской солидарности", с Приходько, возможно, у дипломата была последняя встреча в этом учреждении перед ожидаемым этапированием. После результатов апелляции 17 мая, согласно которому Олег Аркадьевич проведет в заключении 5 лет, в течение 10-дневного срок заключенный будет отправлен в колонию строгого режима. Точная дата и место следующего содержания Приходько неизвестны ни адвокатам, ни консулам до прибытия в конечный пункт.

Добавим

По информации объединения, Малишевский констатирует, что пожилого человека "с целым списком заболеваний" ожидает крайне тяжелый период, когда человек остается один на один с системой конвоирования. "На кону стоит только одно: не потерять и без того слабое здоровье и просто выжить". Сейчас Олег Приходько страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов. Кроме того, лекарства, которые передала семья, пришли с 8-дневным опозданием после вскрытия посылки. Дипломат обсудил эту проблему с администрацией СИЗО, как и изъятие части переданных товаров.

Цитата

"Олег Приходько передает слова благодарности авторам писем, которые приходят к нему со всего мира, больше всего с Украины. Генконсул поделился последней информацией по защите и международной адвокации политических заключенных Кремля", - говорится в сообщении.

Напомним

Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская Федеральная служба безопасности обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

16 января стало известно, что Приходько предъявили новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".

А 5 февраля в адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что Олега Приходько также обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы" из-за ареста активиста в оккупированном Крыму. Олега Приходько приговорили к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей.

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