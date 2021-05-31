Кримчанина Приходька у російському СІЗО відвідав український консул

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28 травня Тарас Малишевський відвідав українського активіста Олега Приходько.

Як відзначають у “Кримській солідарності”, з Приходьком, можливо, у дипломата була остання зустріч в цій установі перед очікуваним етапуванням. Після результатів апеляції 17 травня, згідно з якою Олег Аркадійович проведе в ув’язненні 5 років, протягом 10-денного термін ув’язнений буде відправлений до колонії суворого режиму. Точна дата і місце наступного утримання Приходька невідомі ні адвокатам, ні консулам до прибуття в кінцевий пункт.

Додамо

За інформацією об’єднання, Малишевський констатує, що літню людину “з цілим списком захворювань” очікує вкрай важкий період, коли людина залишається один на один з системою конвоювання. “На кону стоїть лише одне: не втратити і без того слабке здоров’я і просто вижити”. Зараз Олег Приходько страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів. Крім того, ліки, які передала родина, прийшли з 8-денним запізненням після розкриття посилки. Дипломат обговорив цю проблему з адміністрацією СІЗО, як і вилучення частини переданих товарів.

Цитата

"Олег Приходько передає слова подяки авторам листів, які приходять до нього з усього світу, найбільше з України. Генконсул поділився останньою інформацією щодо захисту та міжнародної адвокації політичних в’язнів Кремля", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в “незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв”.

А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею “незаконне позбавлення волі” через арешт активіста в окупованому Криму. Олега Приходька засудили до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у розмірі 110 тисяч рублів.