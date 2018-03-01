"Крым - это Украина": крымчанину за комментарий дали два года условно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд 1 марта объявил приговор крымскотатарскому активисту Сулейману Кадырову. Суд приговорил его на два года условно с запретом заниматься публичной деятельностью на тот же срок, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, правозащитника обвинили в том, что его комментарий к репосту о создании батальона “Крым”, является призывом к нарушению территориальной целостности России.
Сам Кадыров утверждает, что уголовное дело — это провокация российских спецслужб в ответ на его активную гражданскую позицию и правозащитную деятельность.
Напомним, жителя Феодосии обвинили в сепаратизме за размещение в соцсети поста “Крым — это Украина!”. Предварительное слушание по делу состоялось 11 декабря 2017 закрытом режиме.
По версии следствия, Сулеймен Кадыров перепостил видеообращение о создании крымского ополчения за освобождение полуострова от оккупантов у себя на странице в Facebook, а через несколько месяцев написал комментарий: “Сулейман Кадыров Согласен! Крым — это Украина, всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!!(орфография автора сохранена — ред.)". “Тем самым выразив одобрение, оправдание действий и взглядов, позиции, склонение пользователей к осуществлению указанной программы действий автора видеообращения”, - говорится в обвинительном заключении.