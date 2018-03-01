"Крим - це Україна": кримчанину за коментар дали два роки умовно
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Підконтрольний Кремлю Феодосійський міський суд 1 березня оголосив вирок кримськотатарському активісту Сулейману Кадирову. Суд засудив його на два роки умовно із забороною займатися публічною діяльністю на той самий термін, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, правозахисника звинуватили в тому, що його коментар до репосту про створення батальйону «Крим», є закликом до порушення територіальної цілісності Росії.
Сам Кадиров стверджує, що кримінальна справа – це провокація російських спецслужб у відповідь на його активну громадянську позицію і правозахисну діяльність.
Нагадаємо, жителя Феодосії звинуватили в сепаратизмі за розміщення в соцмережі поста “Крим — це Україна!”. Попереднє слухання в справі відбулося 11 грудня 2017 року закритому режимі.
За версією слідства, Сулеймен Кадиров перепостив відеозвернення про створення кримського ополчення за звільнення півострова від окупантів у себе на сторінці в Facebook, а через кілька місяців написав коментар: “Сулейман Кадыров Согласен! Крым — это Украина, всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!!” (орфографію автора збережено — ред.) “Тим самим висловивши схвалення, виправдання дій і поглядів, позиції, відмінювання користувачів до здійснення зазначеної програми дій автора відеозвернення”, — йдеться в обвинувальному висновку.