Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским - Тихановский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Муж лидера протестов в Беларуси Светланы Тихановской, политзаключенный режима Александра Лукашенко - Сергей Тихановский, заявил, что Крым - украинский. Об этом говорится в его письме-ответе для подписчиков беларусского оппозиционного Telegram-канала "Страна для жизни", пишет УНН.
Цитата
"То, что в Беларуси транслируются российские каналы - это огромное зло. Ранее, глядя, например,"60 минут" у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, совершенно очевидно, что они оболгали и украинцев. Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", - написал Сергей Тихановский.
Детали
Среди других вопросов, Сергей посоветовал своей жене Светлане, быть более жесткой в своих высказываниях.
"Я имел в виду, что Светлане нужно жестче высказывать свое мнение, быть твердой при общении с политиками".
На вопрос, если бы Вы стали президентом в новой Беларуси, чтобы Вы сделали в первую очередь или какое решение бы взяли? - Сергей Тихановский отметил, что "виновные в преступлениях против человечности должны понести наказание и нигде не смогут скрыться."
Дополнение
Тихановский известен как автор ютуб-канала "Страна для жизни". Он пытался баллотироваться кандидатом в президенты Белоруси, но ЦИК не зарегистрировала его. После этого о намерении участвовать в выборах заявила его жена Светлана.
В конце мая Тихановский был задержан и арестован.
Сергей Тихановский признан политзаключенным.
Напомним, в Беларуси 9 августа 2020 год прошли выборы президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против Александра Лукашенко, который единолично правит страной 26 последних лет.
После фальсификации результатов выборов в пользу Лукашенко в Беларуси начались протесты, которые продолжаются и по сей день. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.