Крим повинен бути не тільки де-юре, але і де-факто українським - Тіхановський

Цитата

"Те, що в Білорусі транслюються російські канали - це величезне зло. Раніше, дивлячись, наприклад, "60 хвилин" у мене були сумніви щодо достовірності відображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас усіх і підтримують диктатора, абсолютно очевидно, що вони оббрехали і українців. Крим повинен бути не тільки де-юре, але і де-факто українським", - написав Сергій Тіхановський.

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Серед інших питань, Сергій порадив своїй дружині Світлані, бути більш жорсткішою у своїх висловлюваннях.

"Я мав на увазі, що Світлані потрібно жорсткіше висловлювати свою думку, бути твердішою при спілкуванні з політиками."

На питання, якби Ви стали президентом у новій Білорусі, щоб Ви зробили в першу чергу або яке рішення б взяли? - Сергій Тіхановський зазначив, що "винні в злочинах проти людей повинні понести покарання і ніде не зможуть сховатися."

Доповнення

Тіхановський відомий як автор ютуб-каналу "Країна для життя". Він намагався балотуватися кандидатом в президенти Білорусії, але ЦВК не зареєструвала його. Після цього про намір брати участь у виборах заявила його дружина Світлана.

В кінці травня Тіхановський був затриманий і заарештований.

Сергій Тіхановський визнаний політв'язнем.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня 2020 року пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти Олександра Лукашенка, який одноосібно править країною 26 останніх років.

Після фальсифікації результатів виборів на користь Лукашенка в Білорусі почалися протести, які тривають і до нині. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.