Крикуны со стороны расшатывают ситуацию и хотят обратно к корыту - нардеп о сборе подписей за отставку Степанова

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"Я за конструктив. Если человек каждый день ходит на работу, работает, обрастает пониманием процессов, как министр здравоохранения сегодня. И когда кто-то собирает подписи за отставку Степанова, то я бы очень хотел увидеть, а кто придет на его место и кто инициатор собрания этих подписей. Есть партия власти, которая взяла на себя ответственность и есть люди, которые банально расшатывают ситуацию - крикуны со стороны. Не исключено, что они когда-то были у корыта и снова туда хотят", - заявил Горват.

Детали

Парламентарий считает, что подобные движения за отставку главы Минздрава всегда происходят с сокрытием той кандидатуры, которую готовят на замену.

"Я на это смотрю отрицательно. Покажите мне сначала, на кого вы хотите поменять, наверное, на какого-то проходимца. Если это идеальный человек, который понимает предмет, имеющий опыт, покажите его? А то собирать подписи о снятии, а потом непонятно кого назначать - для меня это абсурдные вещи просто", - отметил Горват.

Дополнение

Политический эксперт Кирилл Молчанов раскритиковал деятельность отдельных политических сил и народного депутата Дмитрия Гурина, которые начали собирать подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. При этом, по его словам, они не принимают во внимание то, что из-за этого могут произойти срывы с поставкой 10 млн доз вакцины Pfizer, о которых сейчас договаривается министр Степанов.

Что было до этого

Напомним, министр Степанов ранее прокомментировал скандальное заявление народного депутата Дмитрия Гурина о том, что следует увольнять медиков за их отказ от вакцинации. Глава Минздрава заявил, что такое предложение является полным абсурдом, вакцинация в стране добровольная, а медиков он не позволит обижать.