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Крикуны со стороны расшатывают ситуацию и хотят обратно к корыту - нардеп о сборе подписей за отставку Степанова

Крикуны со стороны расшатывают ситуацию и хотят обратно к корыту - нардеп о сборе подписей за отставку Степанова

Киев  •  УНН

 • 20310 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Народный депутат Роберт Горват критически отозвался о ситуации со сбором подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова отдельными народными депутатами. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Я за конструктив. Если человек каждый день ходит на работу, работает, обрастает пониманием процессов, как министр здравоохранения сегодня. И когда кто-то собирает подписи за отставку Степанова, то я бы очень хотел увидеть, а кто придет на его место и кто инициатор собрания этих подписей. Есть партия власти, которая взяла на себя ответственность и есть люди, которые банально расшатывают ситуацию - крикуны со стороны. Не исключено, что они когда-то были у корыта и снова туда хотят", - заявил Горват.

Детали

Парламентарий считает, что подобные движения за отставку главы Минздрава всегда происходят с сокрытием той кандидатуры, которую готовят на замену.

"Я на это смотрю отрицательно. Покажите мне сначала, на кого вы хотите поменять, наверное, на какого-то проходимца. Если это идеальный человек, который понимает предмет, имеющий опыт, покажите его? А то собирать подписи о снятии, а потом непонятно кого назначать - для меня это абсурдные вещи просто", - отметил Горват.

Дополнение

Политический эксперт Кирилл Молчанов раскритиковал деятельность отдельных политических сил и народного депутата Дмитрия Гурина, которые начали собирать подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. При этом, по его словам, они не принимают во внимание то, что из-за этого могут произойти срывы с поставкой 10 млн доз вакцины Pfizer, о которых сейчас договаривается министр Степанов.

Что было до этого

Напомним, министр Степанов ранее прокомментировал скандальное заявление народного депутата Дмитрия Гурина о том, что следует увольнять медиков за их отказ от вакцинации. Глава Минздрава заявил, что такое предложение является полным абсурдом, вакцинация в стране добровольная, а медиков он не позволит обижать.

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