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Крикуни з боку розхитують ситуацію і хочуть назад до корита – нардеп про збір підписів за відставку Степанова

Крикуни з боку розхитують ситуацію і хочуть назад до корита – нардеп про збір підписів за відставку Степанова

Київ • УНН

 • 20314 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Народний депутат Роберт Горват критично відгукнувся про ситуацію зі збором підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова окремими народними депутатами. Про це повідомляє УНН.

Цитата

“Я за конструктив. Якщо людина кожен день ходить на роботу, працює, обростає розумінням процесів, як міністр охорони здоров’я сьогодні. І коли хтось збирає підписи за відставку Степанова, то я б дуже хотів побачити, а хто має прийти на його місце і хто ініціатор зборів цих підписів. Є партія влади, яка взяла на себе відповідальність і є люди, які банально розхитують ситуацію — крикуни з боку. Не виключено, що вони колись були у корита і знову туди хочуть”, — заявив Горват.

Деталі

Парламентар вважає, що подібні рухи за відставку очільника МОЗ завжди відбуваються з приховуванням тої кандидатури, яку готують на заміну.

“Я на це дивлюся негативно. Покажіть мені спочатку, на кого ви хочете поміняти, напевно, на якогось пройдисвіта. Якщо це ідеальна людина, яка розуміє предмет, має досвід, покажіть її? А то збирати підписи про зняття, а потім незрозуміло кого призначати — для мене це абсурдні речі просто”, — зауважив Горват.

Доповнення

Політичний експерт Кирило Молчанов розкритикував діяльність окремих політичних сил і народного депутата Дмитра Гуріна, які почали збирати підписи за відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. При цьому, за його словами, вони не беруть до уваги те, що через це можуть відбутися зриви з поставкою 10 млн доз вакцини Pfizer, про які зараз домовляється міністр Степанов. 

Що було до цього

Нагадаємо, міністр Степанов раніше прокоментував скандальну заяву народного депутата Дмитра Гуріна про те, що слід звільняти медиків через їх відмову від вакцинації. Глава МОЗ заявив, що така пропозиція є повним абсурдом, вакцинація в країні добровільна, а медиків він не дозволить ображати. 

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