Криклий: правительству предложили одобрить доставку лекарств Укрпочтой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Лекарства для людей, которые попадают под ограничения мобильности из-за карантина, может доставлять Укрпочта. Об этом в своем Youtube-канале сообщил глава Министерства инфрастуктуры Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.
"Мы предложили правительству принять постановления изменения, которые позволят доставлять лекарства, и граждане из-за этого ограничения по мобильности смогут получить необходимое медикаментозное лечение. Также Укрпочта доставляет продукты питания, это можно, ну, и пенсии", - рассказал Криклий.
Напомним, Укрпочта продолжает работать в обычном режиме, однако в период карантина для противодействия коронавирусу появилось несколько правил посещения, которые помогут сохранить здоровье посетителей и работников.