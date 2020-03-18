Криклій: уряду запропонували схвалити доставку ліків Укрпоштою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Ліки для людей, які потрапляють під обмеження мобільності через карантин, може доставляти Укрпошта. Про це у своєму новоствореному Youtube-каналі повідомив очільник Міністерства інфрастуктури Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
"Ми запропонували уряду прийняти постанови зміни, які дозволять доставляти ліки, і громадяни через це обмеження по мобільності матимуть змогу отримати необхідне медикаментозне лікування. Також Укрпошта доставляє продукти харчування, це можна замовити, ну, і пенсії", - розповів Криклій.
Нагадаємо, Укрпошта продовжує працювати у звичайному режимі, проте у період карантину для протидії коронавірусу з’явилось кілька правил відвідування, що допоможуть зберегти здоров’я відвідувачів та працівників.