"Вопиющее нарушение суверенитета Украины": Боррель об упрощенном получении гражданства рф для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Новый российский указ об упрощенном получении гражданства рф для всех украинцев является еще одним вопиющим нарушением суверенитета Украины. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.
Детали
"Новое российское законодательство, упрощающее процедуру получения гражданства рф для всех украинцев, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной россии", - написал Боррель в Twitter.
Он подчеркнул, что ЕС не признает эти паспорта.
Добавим
3 июня сообщали, что Европейский Союз решительно осуждает указы президента россии от 25 мая и 30 мая, упрощающие процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины во временно захваченных Херсонской и Запорожской областях, а также украинским детям-сиротам, недееспособным лицам с Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. ЕС не признает паспортов, выданных в рамках агрессивной войны россии против Украины.
Контекст
российский диктатор владимир путин упростил получение российского гражданства для всех граждан Украины.
В конце мая путин подписали указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей.
Сообщали, что российские оккупанты во временно занятом Херсоне захватили украинские паспортные сервисы и раздают свои паспорта.