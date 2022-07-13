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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Кричуще порушення суверенітету України": Боррель про спрощене отримання громадянства рф для українців

"Кричуще порушення суверенітету України": Боррель про спрощене отримання громадянства рф для українців

Київ • УНН

 • 155356 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Новий російський указ про спрощене отримання громадянства рф для всіх українців є ще одним кричущим порушенням суверенітету України. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, передає УНН.

Деталі

"Нове російське законодавство, яке спрощує процедуру отримання громадянства рф для всіх українців, є ще одним кричущим порушенням суверенітету України, пов'язаним із незаконною війною росії", - написав Боррель у Twitter.

Він підкреслив, що ЄС не визнає цих паспортів.

Додамо

3 червня повідомляли, що Європейський Союз рішуче засуджує укази президента росії від 25 травня та 30 травня, які спрощують процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України у тимчасово захоплених Херсонській та Запорізькій областях, а також українським дітям-сиротам, недієздатним особам з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. ЄС не визнає паспортів, виданих в межах агресивної війни росії проти України.

Контекст

російський диктатор володимир путін спростив отримання російського громадянства для всіх громадян України.

Наприкінці травня путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям Запорізької та Херсонської областей.

Повідомляли, що російські окупанти у тимчасово зайнятому Херсоні захопили українські паспортні сервіси та роздають свої паспорти.

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