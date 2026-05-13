"Кремниевая долина войны": глава Пентагона заявил, что в Украину отправляли персонал для изучения опыта с дронами

Глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в комитете Сената заявил, что в Украину направляли персонал, чтобы научиться применять дроны на опыте с поля боя, пишет УНН.

У нас было много высокопоставленных чиновников, которые ездили туда, и мы многому научились. На самом деле, я лично одобрил направление дополнительного персонала туда, чтобы учиться на опыте с поля боя с беспилотниками, как в наступлении, так и в обороне, чтобы гарантировать, что мы извлечем все возможные уроки из этого конфликта и учтем их в режиме реального времени в том, как мы защищаемся и переходим в наступление в эпоху, когда необходимо доминирование беспилотников. И именно поэтому этот бюджет тратит так много на доминирование беспилотников. Взять уроки, полученные в Украине и на других полях сражений, и убедиться, что мы применяем их во всех боевых силах как можно быстрее