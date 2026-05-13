"Кремниевая долина войны": глава Пентагона заявил, что в Украину отправляли персонал для изучения опыта с дронами

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

Пит Хегсет одобрил отправку персонала в Украину для изучения опыта войны дронов. Эти уроки интегрируют в США для усиления боевых сил.

Глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в комитете Сената заявил, что в Украину направляли персонал, чтобы научиться применять дроны на опыте с поля боя, пишет УНН.

У нас было много высокопоставленных чиновников, которые ездили туда, и мы многому научились. На самом деле, я лично одобрил направление дополнительного персонала туда, чтобы учиться на опыте с поля боя с беспилотниками, как в наступлении, так и в обороне, чтобы гарантировать, что мы извлечем все возможные уроки из этого конфликта и учтем их в режиме реального времени в том, как мы защищаемся и переходим в наступление в эпоху, когда необходимо доминирование беспилотников. И именно поэтому этот бюджет тратит так много на доминирование беспилотников. Взять уроки, полученные в Украине и на других полях сражений, и убедиться, что мы применяем их во всех боевых силах как можно быстрее

— сказал глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете Сената в ответ на вопрос сенатора Митча Макконнелла, существует ли политика, запрещающая высокопоставленным чиновникам министерства ездить в Украину, и поддерживает ли он или выступает против поездок высокопоставленных лиц туда.

При этом Макконнелл сослался на слова министра армии США Дэна Дрисколла, который, по его словам, "назвал Украину Кремниевой долиной войны". "Думаю, мы все с этим согласны, и исход войны действительно имеет значение для американских интересов", — отметил сенатор.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира