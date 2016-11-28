Кремль: встречи лидеров "нормандской четверки" в повестке дня переговоров пока нет

"Пока в повестке дня встречи на высшем уровне нет", - отметил он.

Говоря об ожиданиях, связанных с предстоящей встречей глав МИД "четверки", Д.Песков отметил: "Скорее всего, эта рабочая встреча для того, чтобы "сверить часы", и для того, чтобы избежать ненужных и вредных для процесса пауз вообще, и на высоком, и на высшем уровне".

Д.Песков также констатировал, что в переговорах с Украиной "ситуация пока кардинально не улучшается".

"По-прежнему продолжаются "трудности перевода", образно говоря. Украинские коллеги часто меняют позицию и по-прежнему, к сожалению, трудно даже согласовать основные пункты того документа, который называют "дорожной картой", что отражает общее понимание того, как нужно реализовывать основополагающие документы, а именно - минские договоренности", - добавил он.

Напомним, министры иностранных дел Франции, Германии, России и Украины встретятся в Минске 29 ноября, чтобы обсудить планы по реализации соглашения о прекращении огня на востоке Украины.