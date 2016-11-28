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Кремль: зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у порядку денному переговорів поки немає

Київ • УНН

 • 4592 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в порядку денному переговорів щодо України поки немає. Про це заявив ТАСС прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН.

Кремль: зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у порядку денному переговорів поки немає

"Поки на порядку денному зустрічі на вищому рівні немає", - зазначив він.

Говорячи про очікування, пов'язані із майбутньою зустріччю глав МЗС "четвірки", Д.Пєсков зазначив: "Скоріше, це робоча зустріч для того, щоб "звірити годинники", і для того, щоб уникнути непотрібних і шкідливих для процесу пауз взагалі, і на високому, і на вищому рівні".

Д.Пєсков також констатував, що в переговорах з Україною "ситуація поки кардинально не покращується".

"Як і раніше тривають "труднощі перекладу", образно кажучи. Українські колеги часто змінюють позицію і як і раніше, на жаль, важко навіть узгодити основні пункти того документа, який називають "дорожньою картою", що відображає загальне розуміння того, як потрібно реалізовувати основоположні документи, а саме - мінські домовленості", - додав він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Росії та України зустрінуться в Мінську 29 листопада, щоб обговорити плани щодо реалізації угоди про припинення вогню на сході України.

 

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