Кремль призвал всех к сдержанности в ситуации с КНДР

"Наша позиция хорошо известна, и она последовательна: мы последовательно призываем всех к сдержанности в этой ситуации", - сказал он.

Д.Песков также отметил, что руководство призывает "избегать любых действий, которые могут расцениваться как провокации" и выступают за продолжение координации усилий по урегулированию северокорейской проблемы.

Как сообщал УНН, Китай призвал США и КНДР не допустить войны.