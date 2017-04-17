Кремль призвал всех к сдержанности в ситуации с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российская сторона призывает всех к сдержанности по ситуации, складывающейся вокруг КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
"Наша позиция хорошо известна, и она последовательна: мы последовательно призываем всех к сдержанности в этой ситуации", - сказал он.
Д.Песков также отметил, что руководство призывает "избегать любых действий, которые могут расцениваться как провокации" и выступают за продолжение координации усилий по урегулированию северокорейской проблемы.
Как сообщал УНН, Китай призвал США и КНДР не допустить войны.