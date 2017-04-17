Кремль закликав всіх до стриманості в ситуації з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Російська сторона закликає всіх до стриманості щодо ситуації, що складається навколо КНДР. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на “Газета.Ru”.
“Наша позиція добре відома, і вона послідовна: ми послідовно закликаємо всіх до стриманості в цій ситуації”, — сказав він.
Д.Пєсков також зазначив, що російське керівництво закликає “уникати будь-яких дій, які можуть розцінюватися як провокації” і виступають за продовження координації зусиль щодо врегулювання північнокорейської проблеми.
Як повідомляв УНН, Китай закликав США і КНДР не допустити війни.