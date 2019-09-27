Кремль: надеемся, что Россия и США не придут к публикации стенограмм разговоров лидеров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обычно такая информация остается секретной, пишет УНН со ссылкой российское агентство ТАСС.
Комментируя по просьбе журналистов публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что, “конечно, это практика достаточно необычная — такая публикация”. “Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф — или „секретно“, или „совершенно секретно“. Это обычная мировая практика и, как правило, конечно это не публикуется”, — пояснил Песков. По его словам, “в любом случае с Украиной это (публикация стенограммы) было сделано по взаимному согласованию”.
“Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем”, — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать “добро” на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, Песков подчеркнул: “Здесь не может быть какого-то эвентуального ответа. Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай”. “К нам никто не обращался с подобными предложениями”, — констатировал он.
Представитель Кремля также настаивает, что публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского — “это исключительно внутреннее дело США”. “Мы не собираемся туда вмешиваться”, — заверил он.
Как писал УНН, вчера в Кремле отметили неординарность факта публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, но не комментирует содержание беседы.