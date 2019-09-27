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Кремль: сподіваємося, що Росія і США не дійдуть до публікації стенограм розмов лідерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кремль сподівається, що у відносинах РФ і США справа не дійде до публікації стенограм телефонних розмов лідерів. Як підкреслив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазвичай така інформація залишається таємною, пише УНН з посиланням російське агентство ТАСС.

Кремль: сподіваємося, що Росія і США не дійдуть до публікації стенограм розмов лідерів

Коментуючи на прохання журналістів публікацію стенограми телефонної розмови президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, представник Кремля зазначив, що, “звичайно, це практика досить незвичайна — така публікація”. “Як правило, матеріали подібних бесід на рівні глав держав носять гриф — або „таємно“, або „цілком таємно“. Це звичайна світова практика і, як правило, звичайно це не публікується”, — пояснив Пєсков. За його словами, “в будь-якому випадку з Україною це (публікація стенограми) було зроблено за взаємним погодженням”.

“Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де і без того повно проблем, дуже серйозних, до подібних ситуацій ми не дійдемо”, — заявив прес-секретар президента РФ.

Відповідаючи на питання, чи готовий Кремль дати “добро” на публікацію стенограми, якщо це знадобиться американським партнерам, Пєсков підкреслив: “Тут не може бути якоїсь евентуальної відповіді. Тут потрібно розглядати кожен конкретний випадок”. “До нас ніхто не звертався з подібними пропозиціями”, — констатував він.

Представник Кремля також наполягає, що публікація стенограми розмови Трампа і Зеленського — “це виключно внутрішня справа США”. “Ми не збираємося туди втручатися”, — запевнив він.

Як писав УНН, вчора у Кремлі зазначили неординарність факту публікації стенограми телефонної розмови президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, але не коментує зміст бесіди.

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