Кремль не коментує розмову Трампа з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кремль зазначає неординарність факту публікації стенограми телефонної розмови президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, але не коментує зміст бесіди. Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Я нічого не буду коментувати з цього приводу, це виключно внутрішня справа США і України, тим більше, якщо це (публікація) відбулося за взаємною домовленістю”, — сказав представник Кремля.
“Але в цілому треба визнати, що, звичайно, публікація повного запису бесіди — будь то телефонна розмова або очна бесіда — це нечасто зустрічається в дипломатичній і міждержавній практиці, принаймні нечасто траплялося досі”, — додав Пєсков.
Палата представників Конгресу США, контрольована Демократичною партією на чолі зі спікером Ненсі Пелосі, у вівторок оголосила про запуск процедури імпічменту щодо Трампа, приводом для чого послужили твердження про вчинення Трампом в липневій телефонній розмові тиску на президента України з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році.
Як писав УНН, Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа та Зеленського.