Кремль не комментирует разговор Трампа с Зеленским

“Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это (публикация) произошло по взаимной договоренности”, — сказал представитель Кремля.

“Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы — будь то телефонный разговор или очная беседа — это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе”, — добавил Песков.

Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией во главе со спикером Нэнси Пелоси, во вторник объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа, поводом для чего послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Как писал УНН Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.