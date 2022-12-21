Кремль: путин посетил «зону спецоперации»
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сказал, что диктатор побывал в зоне “спецоперации”. По версии Кремля, это произошло в пятницу, когда президент целый день работал в объединенном штабе родов войск. Он располагается в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, свидетельствует анализ “Агентства”, сообщает УНН.
Детали
О том, что президент побывал в зоне проведения «спецоперации», первым заявил бывший военный, а теперь депутат Госдумы Андрей Гурулев во вторник утром в эфире программы «Полный контакт» главного рупора Кремля российского пропагандиста владимира соловьева.
«Наш верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции», — сказал Гурулев.
Ближе к вечеру в «Российской газете» вышла заметка, в которой пресс-секретарь Кремля подтвердил, что путин ездил в «зону СВО».
Публикуя в субботу видео посещения путиным штаба, Кремль не уточнил, где проходило совещание. Но судя по видео, которое опубликовал официальный телеграм-канал Кремля, диктатор посещал штаб войск Южного военного округа. По информации на сайте Минобороны, штаб находится в Ростове-на-Дону.
Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в «зоне проведения спецоперации».
Кремль заявил о посещении путиным зоны военных действий через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в Бахмуте, за который уже несколько недель идут ожесточенные бои.