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Кремль: путін відвідав «зону спецоперації»

Кремль: путін відвідав «зону спецоперації»

Київ • УНН

 • 1416660 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Прес-секретар президента Росії дмитро пєсков сказав, що диктатор побував у зоні “спецоперації”. За версією Кремля, це сталося в п'ятницю, коли президент цілий день працював у об'єднаному штабі пологів військ. Він розташовується в штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону, свідчить аналіз “Агентства”, повідомляє УНН.

Деталі

Про те, що президент побував у зоні проведення “спецоперації”, першим заявив колишній військовий, а тепер депутат Держдуми Андрій Гурулєв у вівторок вранці в ефірі програми “Повний контакт” головного рупора Кремля і російського пропагандиста володимира соловйова.

“Наш верховний головнокомандувач був у зоні спеціальної військової операції”, — сказав Гурулев.

Ближче до вечора в “Російській газеті” вийшла замітка, в якій прес-секретар Кремля підтвердив, що путін їздив у “зону СВО”.

Публікуючи в суботу відео відвідування путіним штабу, Кремль не уточнив, де проходила нарада. Але, судячи з відео, яке опублікував офіційний телеграм-канал Кремля, диктатор відвідував штаб військ Південного військового округу. За інформацією на сайті Міноборони, штаб знаходиться у Ростові-на-Дону.

Великий круглий стіл зі штабу ПВО та інтер’єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з тим, що видно під час відвідування путіним штабу пологів військ. Той самий штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр знаходиться в “зоні проведення спецоперації”.

Кремль заявив про відвідання путіним зони військових дій через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський побував із неоголошеним візитом у Бахмуті, за який уже кілька тижнів йдуть запеклі бої.

Джерело: “Агентство”

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