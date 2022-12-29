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кремль: путин и Си поговорят в пятницу

кремль: путин и Си поговорят в пятницу

Киев • УНН

 • 287554 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. кремль сообщил, что в пятницу президент путин проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином по видеосвязи, информирует УНН.

Цитата

«В первую очередь речь пойдет о двусторонних российско-китайских отношениях», - заявил в четверг журналистам официальный представитель кремля дмитрий песков.

«И, конечно, очень важно будет обменяться мнениями относительно более острых региональных проблем - тем, что ближе к нам, россии, и тем, что ближе к Китаю», - добавил песков, не уточнив конкретных деталей.

Дополнение

Москва стремится углубить свои экономические, политические связи и связи в сфере безопасности с Пекином с момента начала войны. Две страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве «без ограничений» за несколько дней до того, как россия начала нападение.

Пекин также увеличил закупки российской нефти и газа, а Москва публично поддержала позицию Си по Тайваню и обвинила Запад в попытке спровоцировать конфликт из-за статуса самоуправляющегося острова.

В сентябре путин публично признал, что его китайский коллега обеспокоен действиями россии в Украине.

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