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кремль: путін та Сі поговорять у п'ятницю

кремль: путін та Сі поговорять у п'ятницю

Київ • УНН

 • 287558 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. кремль повідомив, що у п'ятницю президент путін проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном по відеозв'язку, інформує УНН.

Цитата

«Насамперед йтиметься про двосторонні російсько-китайські відносини», - заявив у четвер журналістам офіційний представник кремля дмитро пєсков.

«І, звичайно, дуже важливо буде обмінятися думками щодо гостріших регіональних проблем - тим, що ближче до нас, росії, і тим, що ближче до Китаю», - додав пєсков, не уточнивши конкретних деталей.

Доповнення

Москва прагне поглибити свої економічні, політичні зв'язки та зв'язки у сфері безпеки з Пекіном з моменту початку війни. Дві країни підписали угоду про стратегічне партнерство «без обмежень» за кілька днів до того, як росія розпочала напад.

Пекін також збільшив закупівлі російської нафти та газу, а Москва публічно підтримала позицію Сі щодо Тайваню та звинуватила Захід у спробі спровокувати конфлікт через статус самоврядного острова.

У вересні путін публічно визнав, що його китайський колега стурбований діями росії в Україні.

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