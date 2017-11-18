Кремль: обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" осложняют многие проблемы

"В любом случае лидеры этих" республик ", согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь ситуация очень непростая", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в данной ситуации возникает много разных проблем.

"Потому что Киев многих удерживаемых лиц удерживает в статусе особо тяжких преступлений, по законам Украины не подлежит амнистии. Здесь проблем очень много", - пояснил он.

Напомним, Украина готова пойти на компромисс с представителями ОРДЛО и передать им более 300 человек из их списка в обмен на 74 украинских заложников.