Кремль: обмін полоненими між Україною та "ЛДНР" ускладнює багато проблем

"У будь-якому випадку лідери цих "республік", погодившись з ініціативою, вони відзначили, що ще належить узгодити всі деталі звільнення з Києвом. А тут ситуація дуже непроста", - сказав Пєсков.

Він підкреслив, що в даній ситуації виникає багато різних проблем.

"Тому що Київ багатьох утримуваних осіб утримує в статусі особливо тяжких злочинів, що за законами України не підлягає амністії. Тут проблем дуже багато", - пояснив він.

Нагадаємо, Україна готова піти на компроміс з представниками ОРДЛО та передати їм понад 300 людей з їхнього списку в обмін на 74 українських заручників.