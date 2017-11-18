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Кремль: обмін полоненими між Україною та "ЛДНР" ускладнює багато проблем

Київ • УНН

 • 17371 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що в питанні обміну полоненими між Україною та "ЛДНР" багато проблем, що ускладнює сам обмін, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У будь-якому випадку лідери цих "республік", погодившись з ініціативою, вони відзначили, що ще належить узгодити всі деталі звільнення з Києвом. А тут ситуація дуже непроста", - сказав Пєсков.

Він підкреслив, що в даній ситуації виникає багато різних проблем.

"Тому що Київ багатьох утримуваних осіб утримує в статусі особливо тяжких злочинів, що за законами України не підлягає амністії. Тут проблем дуже багато", - пояснив він.

Нагадаємо, Україна готова піти на компроміс з представниками ОРДЛО та передати їм понад 300 людей з їхнього списку в обмін на 74 українських заручників.

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