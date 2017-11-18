Україна готова до обміну полонених з представниками ОРДЛО - Тандіт

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Україна готова піти на компроміс з представниками ОРДЛО та передати їм понад 300 людей з їхнього списку в обмін на 74 українських заручників, які незаконно ними утримуються. Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у ефірі “5 каналу”, передає УНН.

“Зрозуміло, що в Донецьку і Луганську сидять маріонетки і фактично лідер Росії веде переговори сам з собою, але для нас головне результат. Ми готові згідно з домовленостями і тим цифрам, які зараз активно обговорюють ... говорять про те, що є 307 чоловік, це ті особи, які скоювали злочини або підозрюються в скоєнні злочину проти цілісності України, які були в списку і подавалися з боку ОРДЛО, ми готові в рамках домовленостей за певною процедурою їх зараз туди передати щоб забрати 74 людини”, — сказав Ю.Тандіт.

Він також зазначив, що Україна готова віддати всіх зі списку, але виключно на законних підставах.

“Всіх кого можемо законно віддати, ми готові віддати, ми ж говорили про те, що заручниками вважаються на сьогоднішній день 158 осіб, але вони (представники ОРДЛО — ред.) позначають іншу цифру, ми говоримо, що 87 осіб наших заручників — це ті наші герої, місця знаходження яких ми знаємо, вони говорять про інші цифри і ми йдучи на компроміс готові і до такої схеми, головне щоб це було швидше, бо фактично багато з наших хлопців знаходяться там більше 3 років”, — зауважив Ю.Тандіт.

Нагадаємо, перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що ОРДЛО підтверджують, що у них утримується 88 українських заручників.

Як повідомляв УНН, представник України в тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив про відсутність точних даних щодо обміну для звільнення українських заручників до кінця поточного року. 

Українські Національні Новини

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