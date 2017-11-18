Украина готова к обмену пленных с представителями ОРДЛО - Тандит

"Понятно, что в Донецке и Луганске сидят марионетки и фактически лидер России ведет переговоры сам с собой, но для нас главное результат. Мы готовы в соответствии с договоренностями и тем цифрам, которые сейчас активно обсуждают ... говорят о том, что есть 307 человек, это те лица, которые совершали преступления или подозреваемых в совершении преступления против целостности Украины, которые были в списке и подавались со стороны ОРДЛО, мы готовы в рамках договоренностей по определенной процедуре их сейчас туда передать чтобы забрать 74 человека", - сказал Ю.Тандит.

Он также отметил, что Украина готова отдать всех из списка, но исключительно на законных основаниях.

"Всех кого можем законно отдать, мы готовы отдать, мы же говорили о том, что заложниками считаются на сегодняшний день 158 человек, но они (представители ОРДЛО - ред.) обозначают другую цифру, мы говорим, что 87 человек наших заложников - это те наши герои, места нахождения которых мы знаем, они говорят о других цифрах и мы, идя на компромисс, готовы и к такой схеме, главное чтобы это было быстрее, потому что фактически многие из наших ребят находятся там более 3 лет ", - отметил Ю.Тандит.

Напомним, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что ОРДЛО подтверждают, что в них содержится 88 украинских заложников.

Как сообщал УНН, представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил об отсутствии точных данных по обмену для освобождения украинских заложников до конца текущего года.