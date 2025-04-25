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Калибр (семейство ракет)

кремль больше всего боится распада россии и дестабилизации режима – ГУР

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

В ГУР заявили, что самые большие страхи кремля – крах режима путина, дестабилизация внутри рф и ее распад. Эти страхи используются во время борьбы с агрессором.

кремль больше всего боится распада россии и дестабилизации режима – ГУР

Самыми большими страхами для государства-агрессора россии остаются крах путинского режима, смена власти, дестабилизация внутри рф и ее распад. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий во время выступления на Kyiv Stratcom Forum 2025, передает УНН.

Руководство россии боится нескольких факторов. Первое – это дестабилизация режима и смена власти. Второе – дестабилизация внутри государства-агрессора, ведь это большая территория и многонациональная страна. Третий вызов – не допустить раскола или развала рф, то есть сохранить ее такой, какой она есть

- отметил он.

Скибицкий  подчеркнул, что соответствующие страхи кремля используются во время борьбы с агрессором.

"Безусловно, мы это знаем и учитываем", – добавил Вадим Скибицкий.

Он напомнил, что москва продолжает реализацию гибридных методов –  совершает военные преступления и лжет.

Возьмем хотя бы ночь на 24 апреля – мощные обстрелы и ракетные удары. Все это подается так, будто основной целью рф было уничтожение предприятий оборонного комплекса. И я уверен, что в европейском медиапространстве российские ресурсы будут распространять именно такую версию, хотя реальность – совсем другая. Задача стратегических коммуникаций – показать настоящую картину

- заявил Вадим Скибицкий.

ГУР: уже готовятся следующие операции по возвращению украинцев домой 20.04.25, 11:57 • 12367 просмотров

Ольга Розгон

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