кремль больше всего боится распада россии и дестабилизации режима – ГУР

Самыми большими страхами для государства-агрессора россии остаются крах путинского режима, смена власти, дестабилизация внутри рф и ее распад. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий во время выступления на Kyiv Stratcom Forum 2025, передает УНН.

Руководство россии боится нескольких факторов. Первое – это дестабилизация режима и смена власти. Второе – дестабилизация внутри государства-агрессора, ведь это большая территория и многонациональная страна. Третий вызов – не допустить раскола или развала рф, то есть сохранить ее такой, какой она есть - отметил он.

Скибицкий подчеркнул, что соответствующие страхи кремля используются во время борьбы с агрессором.

"Безусловно, мы это знаем и учитываем", – добавил Вадим Скибицкий.

Он напомнил, что москва продолжает реализацию гибридных методов – совершает военные преступления и лжет.

Возьмем хотя бы ночь на 24 апреля – мощные обстрелы и ракетные удары. Все это подается так, будто основной целью рф было уничтожение предприятий оборонного комплекса. И я уверен, что в европейском медиапространстве российские ресурсы будут распространять именно такую версию, хотя реальность – совсем другая. Задача стратегических коммуникаций – показать настоящую картину - заявил Вадим Скибицкий.

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