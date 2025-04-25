кремль найбільше боїться розпаду росії та дестабілізації режиму - ГУР

Найбільшими страхами для держави-агресора росії залишаються крах путінського режиму, зміна влади, дестабілізація всередині рф та її розпад. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький під час виступу на Kyiv Stratcom Forum 2025, передає УНН.

Керівництво росії боїться кількох факторів. Перше – це дестабілізація режиму і зміна влади. Друге – дестабілізація всередині держави-агресора, адже це велика територія і багатонаціональна країна. Третій виклик – не допустити розколу чи розвалу рф, тобто зберегти її такою, якою вона є - зазначив він.

Скібіцький підкреслив, що відповідні страхи кремля використовуються під час боротьби з агресором.

"Безумовно, ми це знаємо та враховуємо", – додав Вадим Скібіцький.

Він нагадав, що москва продовжує реалізацію гібридних методів – вчиняє воєнні злочини і бреше.

Візьмемо хоча б ніч на 24 квітня – потужні обстріли та ракетні удари. Все це подається так, ніби основною метою рф було знищення підприємств оборонного комплексу. І я впевнений, що в європейському медіапросторі російські ресурси будуть поширювати саме таку версію, хоча реальність – зовсім інша. Завдання стратегічних комунікацій – показати справжню картину - заявив Вадим Скібіцький.

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