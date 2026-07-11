кремль активно готовит население к проведению мобилизации осенью - ЦПД
Киев • УНН
российские чиновники начали публично использовать слово "война" вместо "сво". По мнению начальника ЦПД, это может свидетельствовать об информационной подготовке населения рф к новой волне мобилизации.
Изменение риторики российских чиновников относительно переименования "сво" в "войну" может свидетельствовать об информационной подготовке населения рф к новой волне мобилизации и возможным ограничениям. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
песков постоянно начал говорить вместо "сво" - полномасштабная война. И акцентирует внимание на том, что "все начиналось как сво, а переросло в войну". Это не просто словесная конструкция. Это сознательная информационная подготовка населения рф к проведению мобилизации, которую рф рассматривает на осень. И также к ограничениям, которые она принесет, включая запрет на выезд из рф. Поэтому россиянам желательно уже сейчас начать уезжать из страны, потому что на нуле российский солдат живет от 15 до 30 минут
Напомним
российский диктатор владимир путин может пойти на массовую мобилизацию с целью не допустить проигрыша войны в Украине. Этот вариант рассматривается на фоне массовых потерь рф на фронте, ударов украинских дронов по логистике страны-агрессора и серьезного топливного кризиса в россии.