Страны Европы подарили Тбилисскому зоопарку 70 новых животных

"Сегодня утром наш зоопарк пополнили новые обитатели - два эму, девять берберских макак с французского зоопарка. Они хорошо перенесли перелет и размещены в специально построенные для них вольеры", - сообщил в понедельник журналистам директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе.

Он отметил, что в этом году из зоопарков стран Европы в зоопарк уже поступило более 70 новых животных и в ближайшее время ожидается прибытие кенгуру, тапиров, африканских пингвинов и других новых жителей.

"Зоопарки разных стран активно включены в процесс обновления Тбилисского зоопарка... они помогают нам... в проведении тренингов и повышения квалификации обслуживающего персонала", - сказал З.Гуриелидзе.

Тбилисский зоопарк серьезно пострадал во время разрушительного наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня 2015 года. Тогда погибли несколько сотрудников зоопарка. Зверинец потерял половину своих жителей (до 300 животных) включая крупных хищников - львов, тигров, волков, медведей и других. Часть животных утонула в вольерах, включая обезьян, часть разбежалась по городу.