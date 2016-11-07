Країни Європи подарували Тбіліському зоопарку 70 нових тварин

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 22045 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 44315 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67214 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137742 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200896 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191050 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211684 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196917 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152315 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153094 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

2 квітня, 15:37 • 23282 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54534 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24432 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25700 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33336 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479682 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316611 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378836 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490611 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734898 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124018 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183637 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126436 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161297 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184481 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Країни Європи подарували Тбіліському зоопарку 70 нових тварин

Країни Європи подарували Тбіліському зоопарку 70 нових тварин

Київ • УНН

 • 8228 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Тбіліський зоопарк, який півтора роки тому зазнав руйнувань під час повені, отримав від іноземних колег черговий подарунок у вигляді нових тварин, передає УНН із посиланням на "Грузия.Online".

"Сьогодні вранці наш зоопарк поповнили нові мешканці - два ему і дев'ять берберських макак з французького зоопарку. Вони добре перенесли переліт і розміщені в спеціально побудовані для них вольєри", - повідомив в понеділок журналістам директор Тбіліського зоопарку Зураб Гуріелідзе.

Він зазначив, що в цьому році із зоопарків країн Європи в зоопарк уже надійшло понад 70 нових тварин і найближчим часом очікується прибуття кенгуру, тапірів, африканських пінгвінів та інших нових  мешканців.

"Зоопарки різних країн світу активно включені в процес оновлення Тбіліського зоопарку... вони допомагають нам... у проведенні тренінгів та підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу", - сказав З.Гуріелідзе.

Тбіліський зоопарк серйозно постраждав під час руйнівної повені в Тбілісі в ніч на 14 червня 2015 року. Тоді загинули кілька співробітників зоопарку. Звіринець втратив половину своїх мешканців (до 300 тварин), включаючи великих хижаків - левів, тигрів, вовків, ведмедів та інших. Частина тварин потонула у вольєрах, включаючи мавп, частина розбіглася по місту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,522.60
Золото
$3,187.84
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,795.92