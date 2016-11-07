Країни Європи подарували Тбіліському зоопарку 70 нових тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Тбіліський зоопарк, який півтора роки тому зазнав руйнувань під час повені, отримав від іноземних колег черговий подарунок у вигляді нових тварин, передає УНН із посиланням на "Грузия.Online".
"Сьогодні вранці наш зоопарк поповнили нові мешканці - два ему і дев'ять берберських макак з французького зоопарку. Вони добре перенесли переліт і розміщені в спеціально побудовані для них вольєри", - повідомив в понеділок журналістам директор Тбіліського зоопарку Зураб Гуріелідзе.
Він зазначив, що в цьому році із зоопарків країн Європи в зоопарк уже надійшло понад 70 нових тварин і найближчим часом очікується прибуття кенгуру, тапірів, африканських пінгвінів та інших нових мешканців.
"Зоопарки різних країн світу активно включені в процес оновлення Тбіліського зоопарку... вони допомагають нам... у проведенні тренінгів та підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу", - сказав З.Гуріелідзе.
Тбіліський зоопарк серйозно постраждав під час руйнівної повені в Тбілісі в ніч на 14 червня 2015 року. Тоді загинули кілька співробітників зоопарку. Звіринець втратив половину своїх мешканців (до 300 тварин), включаючи великих хижаків - левів, тигрів, вовків, ведмедів та інших. Частина тварин потонула у вольєрах, включаючи мавп, частина розбіглася по місту.