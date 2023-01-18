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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана

Киев • УНН

 • 426499 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. ЕС хочет ввести дополнительные санкции против Ирана из-за серьезных нарушений прав человека в стране, включая недавние казни протестующих, пишет УНН.

Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана

Детали

Дипломаты подтвердили dpa, что представители стран-членов ЕС единогласно согласовали меры в Брюсселе в среду. Они должны быть официально приняты на встрече министров иностранных дел в следующий понедельник.

По словам дипломатов, новые санкции коснутся около трех десятков лиц и организаций, причастных к жестокому подавлению протестов. Запланированные карательные меры включают замораживание активов в ЕС и запрет на въезд.

В предыдущем раунде санкций, объявленных в декабре, ЕС нацелился на 20 человек и государственную телекомпанию IRIB. Последняя обвиняется ЕС в активном участии в организации и трансляции «признания» критиков режима посредством запугивания и жестокого насилия.

Эти «признания» часто транслируются после публичных протестов или до казни, чтобы свести к минимуму любой общественный резонанс.

Среди причастных в то время были командиры Корпуса стражей исламской революции. По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, они также отвечают за казни.

Дополнение

Общенациональные протесты в Иране спровоцировали смерть 22-летней иранской курдки Махсы Амини. Она умерла в полицейском участке 16 сентября прошлого года после того, как была арестована полицией морали за нарушение строгого исламского дресс-кода.

После ее смерти десятки тысяч людей по всей стране вышли на демонстрации против репрессивного правительства и исламской системы правления.

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