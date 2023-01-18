Країни ЄС погодили нові санкції проти Ірану

Деталі

Дипломати підтвердили dpa, що представники країн-членів ЄС одноголосно погодили заходи в Брюсселі в середу. Вони мають бути офіційно прийняті на зустрічі міністрів закордонних справ наступного понеділка.

За словами дипломатів, нові санкції торкнуться близько трьох десятків осіб та організацій, причетних до жорстокого придушення протестів. Заплановані каральні заходи включають заморожування активів у ЄС та заборону на в'їзд.

У попередньому раунді санкцій, оголошених у грудні, ЄС націлився на 20 осіб та державну телекомпанію IRIB. Остання звинувачується ЄС у активній участі в організації та трансляції «визнання» критиків режиму за допомогою залякування та жорстокого насильства.

Ці «визнання» часто транслюються після публічних протестів або до страти, щоб звести до мінімуму будь-який суспільний резонанс.

Серед причетних на той час були командири Корпусу вартових ісламської революції. За словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, вони також відповідають за страти.

Доповнення

Загальнонаціональні протести в Ірані спровокували смерть 22-річної іранської курдки Махси Аміні. Вона померла в поліцейській дільниці 16 вересня минулого року після того, як була заарештована поліцією моралі за порушення суворого ісламського дрес-коду.

Після її смерті десятки тисяч людей у всій країні вийшли на демонстрації проти репресивного уряду та ісламської системи правління.