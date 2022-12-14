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Страны ЕС не поддержали создание международного трибунала для военных преступлений в Украине

Страны ЕС не поддержали создание международного трибунала для военных преступлений в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на Форуме по правам человека (EU-NGO Forum on human rights) заявил, что страны Евросоюза не достигли согласия относительно создания трибунала для расследования и судебного преследование военных преступлений рф в Украине, передает УНН.

Детали

По словам главного дипломата ЕС, страны блока финансируют работу Международного уголовного суда (МКС), который, в частности, с первых дней был готов фиксировать военные преступления на территории Украины через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в рф. Тем не менее, "продолжается полемика" относительно того, нужно ли создать нечто большее, чем МКС, чтобы бороться с безнаказанностью в Украине, сообщил Боррель.

Цитата

"Вместе с Комиссией я представил предложение министрам, и они его обсуждают. Мы также обсуждали это в понедельник, но безрезультатно. Что является самым эффективным способом борьбы с безнаказанностью? Как МКС, нам нужно что-то большее, это возможно построить что-то большее. Это интересная дискуссия, которая в настоящее время не имеет конкретного ответа", - сказал Боррель.

Он также добавил, что Евросоюз создаст новый глобальный наблюдательный центр для борьбы с безнаказанностью, на который планируется выделить 20 миллионов евро.

"Этот центр будет собирать информацию о геноциде, преступлениях против человечества и других серьезных нарушениях прав человека", - подытожил он.

Добавим

В ноябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать при поддержке ООН специализированный суд для расследования и судебного преследования военных преступлений россии.

Москва подвергла критике предложение ЕС, заявив, что такой суд "не будет иметь никакой легитимности".

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