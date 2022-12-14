Країни ЄС не підтримали створення міжнародного трибуналу для військових злочинів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час виступу на Форумі з прав людини (EU-NGO Forum on human rights) заявив, що країни Євросоюзу не досягли згоди щодо створення трибуналу для розслідування та судового переслідування військових злочинів росії в Україні, передає УНН.
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За словами головного дипломата ЄС, країни блоку фінансують роботу Міжнародного кримінального суду (МКС), який, зокрема, з перших днів був готовий фіксувати воєнні злочини на території України через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення рф. Проте, наразі "триває полеміка" щодо того, чи потрібно створити щось більше, аніж МКС, щоб боротися з безкарністю в Україні, повідомив Боррель.
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"Разом з Комісією я представив пропозицію міністрам, і вони її обговорюють. Ми також обговорювали це в понеділок, але безрезультатно. Що є найефективнішим способом боротьби з безкарністю? Як МКС, нам потрібно щось більше, це можливо побудувати щось більше. Це цікава дискусія, яка на цей час не має конкретної відповіді", - сказав Боррель.
Він також додав, що Євросоюз створить новий глобальний наглядовий центр для з боротьби з безкарністю, на який планується виділити 20 мільйонів євро.
"Цей центр збиратиме інформацію про геноцид, злочини проти людства та інші серйозні порушення прав людини", - підсумував він.
Додамо
У листопаді голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала створити за підтримки ООН спеціалізований суд для розслідування та судового переслідування військових злочинів росії.
Москва розкритикувала пропозицію ЄС, заявивши, що такий суд "не матиме жодної легітимності".