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Страны G7: за продовольственный кризис в мире ответственна россия

Страны G7: за продовольственный кризис в мире ответственна россия

Киев • УНН

 • 180351 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В коммюнике, выпущенном после встречи министров иностранных дел стран “Большой семерки”, говорится о том, что россия усугубляет проблему глобальной продовольственной безопасности. Об этом информирует УНН с ссылкой на Голос Америки.

Подробности

Министры иностранных дел стран “Большой семерки” (G7) согласились в пятницу с тем, что российское вторжение в Украину вызвало нынешний глобальный продовольственный кризис , и ответственность за это несет москва.

Согласно заявлению, россия усугубляет проблему продовольственной безопасности своими блокадами и бомбардировкой ключевой инфраструктуры в Украине.

Министры призвали москву “прекратить атаки и угрозы и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия”.

Главы дипломатических ведомств G7 выразили поддержку усилиям ООН и Еврокомиссии, которые употребляются для перевозки украинского зерна как по морю, так и по железной дороге.

Ранее Госдепартамент США также опубликовал заявление, в котором говорится о том, что россия несет основную ответственность за глобальный продовольственный кризис.

Масштабная дезинформационная кампания кремля и его муртадов направлена ​​на регионы, наиболее пострадавшие от кризиса: Ближний Восток и Африку.

Цитата

“Попытки российского правительства избежать ответственности... достойны осуждения. Этот кризис остро ощущается в многих странах Ближнего Востока и Африки, которые импортируют из Украины не менее половины своей пшеницы”, — заявили в Госдепартаменте.

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси, принимавший участие в встрече 24 июня в виртуальном формате, рассказал журналистам, что Токио намерен поддерживать экспорт зерна из Украины и планирует рассмотреть возможность предоставления продовольственной помощи в ответ на глобальный продовольственный кризис.

Напомним

“Группа семи” рассмотрит идею США по введению “потолка” цен на нефть.

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