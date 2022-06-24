Страны G7: за продовольственный кризис в мире ответственна россия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В коммюнике, выпущенном после встречи министров иностранных дел стран “Большой семерки”, говорится о том, что россия усугубляет проблему глобальной продовольственной безопасности. Об этом информирует УНН с ссылкой на Голос Америки.
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Министры иностранных дел стран “Большой семерки” (G7) согласились в пятницу с тем, что российское вторжение в Украину вызвало нынешний глобальный продовольственный кризис , и ответственность за это несет москва.
Согласно заявлению, россия усугубляет проблему продовольственной безопасности своими блокадами и бомбардировкой ключевой инфраструктуры в Украине.
Министры призвали москву “прекратить атаки и угрозы и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия”.
Главы дипломатических ведомств G7 выразили поддержку усилиям ООН и Еврокомиссии, которые употребляются для перевозки украинского зерна как по морю, так и по железной дороге.
Ранее Госдепартамент США также опубликовал заявление, в котором говорится о том, что россия несет основную ответственность за глобальный продовольственный кризис.
Масштабная дезинформационная кампания кремля и его муртадов направлена на регионы, наиболее пострадавшие от кризиса: Ближний Восток и Африку.
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“Попытки российского правительства избежать ответственности... достойны осуждения. Этот кризис остро ощущается в многих странах Ближнего Востока и Африки, которые импортируют из Украины не менее половины своей пшеницы”, — заявили в Госдепартаменте.
Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси, принимавший участие в встрече 24 июня в виртуальном формате, рассказал журналистам, что Токио намерен поддерживать экспорт зерна из Украины и планирует рассмотреть возможность предоставления продовольственной помощи в ответ на глобальный продовольственный кризис.
Напомним
“Группа семи” рассмотрит идею США по введению “потолка” цен на нефть.