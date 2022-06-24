Країни G7: за продовольчу кризу у світі відповідальна росія

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Міністри закордонних справ країн “Великої сімки” (G7) погодилися у п’ятницю з тим, що російське вторгнення в Україну викликало нинішню глобальну продовольчу кризу, і відповідальність за це несе москва.

Згідно з заявою, росія посилює проблему продовольчої безпеки своїми блокадами та бомбардуванням ключової інфраструктури в Україні.

Міністри закликали москву “припинити атаки та погрози і розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства”.

Глави дипломатичних відомств G7 висловили підтримку зусиллям ООН та Єврокомісії, що вживаються для перевезення українського зерна як морем, так і залізницею.

Раніше Держдепартамент США також опублікував заяву, в якій йдеться про те, що росія несе основну відповідальність за глобальну продовольчу кризу.

Масштабна дезінформаційна кампанія кремля та його маріонеток спрямована на регіони, що найбільше постраждали від кризи: Близький Схід і Африку.

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“Спроби російського уряду уникнути відповідальності... гідні засудження. Ця криза гостро відчувається у багатьох країнах Близького Сходу та Африки, які імпортують з України не менше половини своєї пшениці”, — заявили у Держдепартаменті.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, який брав участь у зустрічі 24 червня у віртуальному форматі, розповів журналістам, що Токіо має намір підтримувати експорт зерна з України та планує розглянути можливість надання продовольчої допомоги у відповідь на глобальну продовольчу кризу.

Нагадаємо

“Група семи” розгляне ідею США щодо запровадження “стелі” цін на нафту.