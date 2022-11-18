Страны G7 на следующей неделе объявят ценовой предел для российской нефти - Bloomberg

Детали



Согласно этой информации, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена приватно сообщит о предложенной цене накануне встречи послов Европейского Союза, которая запланирована на среду, 23 ноября. Если послы ЕС поддержат это предложение, об ограничениях объявят в тот же вечер.

Детали



Ранее союзники по НАТО обсуждали установление лимита где-то между 40 и 60 долларов за баррель – диапазон от себестоимости добычи в россии до довоенного уровня, однако двое чиновников, согласно источнику, подчеркнули, что цена может быть выше.

Цель лимита - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен и одновременно сократить доходы москвы.

Дополнение

ЕС принял очередной пакет санкций против россии. Новый пакет санкций "вводит в законодательство ЕС основу для установления потолка цен на российскую нефть, транспортируемую по морю, в третьи страны и последующих ограничений на транспортировку морем сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны".