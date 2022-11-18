Страны G7 на следующей неделе объявят ценовой предел для российской нефти - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Страны "Большой семерки" в среду, 23 ноября, должны объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
Согласно этой информации, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена приватно сообщит о предложенной цене накануне встречи послов Европейского Союза, которая запланирована на среду, 23 ноября. Если послы ЕС поддержат это предложение, об ограничениях объявят в тот же вечер.
Детали
Ранее союзники по НАТО обсуждали установление лимита где-то между 40 и 60 долларов за баррель – диапазон от себестоимости добычи в россии до довоенного уровня, однако двое чиновников, согласно источнику, подчеркнули, что цена может быть выше.
Цель лимита - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен и одновременно сократить доходы москвы.
Дополнение
ЕС принял очередной пакет санкций против россии. Новый пакет санкций "вводит в законодательство ЕС основу для установления потолка цен на российскую нефть, транспортируемую по морю, в третьи страны и последующих ограничений на транспортировку морем сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны".