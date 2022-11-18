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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Країни G7 наступного тижня оголосять цінову межу для російської нафти - Bloomberg

Країни G7 наступного тижня оголосять цінову межу для російської нафти - Bloomberg

Київ • УНН

 • 348110 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Країни "Великої сімки" в середу, 23 листопада, мають оголосити, на якому рівні буде встановлено цінову межу для російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Відповідно до цієї інформації, очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно повідомить про запропоновану ціну напередодні зустрічі послів Європейського Союзу, яка запланована на середу, 23 листопада. Якщо посли ЄС підтримають цю пропозицію, про обмеження оголосять того ж вечора.

Деталі

Раніше союзники по НАТО обговорювали встановлення ліміту десь між 40 і 60 доларів за барель - діапазон від собівартості видобутку в росії до довоєнного рівня, однак двоє високопосадовців, згідно з джерелом, наголосили, що ціна може бути вище. 

Мета ліміту - утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін і водночас скоротити доходи москви.

Доповнення

ЄС ухвалив черговий пакет санкцій проти росії. Новий пакет санкцій "вводить в законодавство ЄС основу для встановлення стелі цін на російську нафту, що транспортується морем, у треті країни і подальших обмежень на транспортування морем сирої нафти і нафтопродуктів у треті країни".

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