Страны-члены ЕС договорились предоставить Боснии статус кандидата на вступление
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во вторник министры Европейского союза согласились, что Босния должна стать официальным кандидатом на вступление в ЕС. Эта рекомендация должна быть одобрена лидерами ЕС в четверг, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Это было частью выводов о расширении, согласованных сегодня утром", - сказал один из дипломатов ЕС.
"И с четким условием, что реформы, намеченные Комиссией, и 14 ключевых реформ, согласованных в 2019 году, должны быть выполнены к началу переговоров", - сказал дипломат.
"Это политический сигнал в свете текущей геополитической ситуации".
Дополнение
С тех пор, как россия напала на Украину в конце февраля, официальные лица ЕС повторяли, что активизация взаимодействия блока со странами Западных Балкан как никогда важна для поддержания безопасности Европы.
В то время как Босния изъявила желание присоединиться к ЕС, начиная с 2003 года, этнические лидеры страны до сих пор выражали нежелание отложить свои разногласия в сторону и провести необходимые реформы. Лидер боснийских сербов Милорад Додик все чаще угрожает отделить управляемую сербами часть Боснии от остальной страны.
Тем временем правительство Косово заявило во вторник, что на этой неделе подаст заявку на обретение статуса кандидата на фоне длительного спора с соседней Сербией.
Косово – последняя страна на Западных Балканах, которая должна сделать этот шаг. Сербия, Черногория, Албания и Северная Македония ведут переговоры о членстве в блоке.
Однако ЕС неоднократно предупреждал Сербию и Косово, что они должны нормализовать отношения, чтобы иметь право на членство в блоке. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году.
Значительное этническое сербское меньшинство проживает на севере Косово, где в последние дни наблюдается высокая напряженность.