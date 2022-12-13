Країни-члени ЄС домовилися надати Боснії статус кандидата на вступ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У вівторок міністри Європейського союзу погодилися, що Боснія має стати офіційним кандидатом на вступ до ЄС. Ця рекомендація має бути схвалена лідерами ЄС у четвер, передає УНН з посиланням на Reuters.
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"Це було частиною висновків про розширення, які були узгоджені сьогодні вранці", - сказав один із дипломатів ЄС.
"І з чіткою умовою, що реформи, намічені Комісією, та 14 ключових реформ, узгоджених у 2019 році, мають бути виконані до початку переговорів", - сказав дипломат.
"Це політичний сигнал у світлі поточної геополітичної ситуації".
Доповнення
Відколи росія напала на Україну наприкінці лютого, офіційні особи ЄС повторювали, що активізація взаємодії блоку з країнами Західних Балкан як ніколи важлива для підтримки безпеки Європи.
У той час як Боснія виявила бажання приєднатися до ЄС, починаючи з 2003 року, етнічні лідери країни досі виявляли небажання відкласти свої розбіжності у бік і провести необхідні реформи. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік все частіше погрожує відокремити частину Боснії, що керується сербами, від решти країни.
Тим часом уряд Косова заявив у вівторок, що цього тижня подасть заявку на набуття статусу кандидата на тлі тривалої суперечки з сусідньою Сербією.
Косово – остання країна на Західних Балканах, яка має зробити цей крок. Сербія, Чорногорія, Албанія та Північна Македонія ведуть переговори про членство у блоці.
Однак ЄС неодноразово попереджав Сербію та Косово, що вони мають нормалізувати відносини, щоб мати право на членство у блоці. Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році.
Значна етнічна сербська меншина проживає на півночі Косова, де останніми днями спостерігається висока напруженість.